Nestlé z limitowaną edycją kaw Starbucks na Święta

- Świąteczna oferta kaw to najnowsza odsłona naszej globalnej współpracy ze Starbucks. Dzięki połączeniu naszych kompetencji możemy jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania konsumentów i zaskakiwać ich innowacyjnymi rozwiązaniami – mówi Agnieszka Guzik, dyrektorka Dywizji Napojów Nestlé Polska – Już samo wprowadzenie kaw Starbucks do oferty Nestlé jest tego znakomitym przykładem. Koncept został doskonale przyjęty przez konsumentów, ale i rynek. Niedawno został wyróżniony jako innowacja w prestiżowym raporcie firmy Nielsen, zyskując miano zwycięzcy Breakthrough Innovation Poland 2020 w kategorii napojów gorących. Co szczególnie interesujące, wyróżnienie zostało przyznane w kategorii, w której w ciągu roku (2020 vs. 2019) ponad czterokrotnie wzrosła liczba wprowadzanych innowacji. Tym bardziej więc przyznany tytuł jest dla nas powodem do dumy. Mamy nadzieję, że kolejne innowacje, jak nasza świąteczna edycja, pomogą umacniać naszą pozycję lidera w tym obszarze - dodaje.

Świąteczne propozycje kaw Starbucks od Nestlé są dostępne w sklepach sieci Carrefour, Empik, Euro RTV AGD, Kaufland, Media Expert, Neonet, Żabka.