Nowa linia lodów E.Wedel OH!

E.Wedel inwestuje w kategorię lodów

E.Wedel na nadchodzący sezon lodowy przygotował dla konsumentów portfolio lodów premium w odświeżonej szacie graficznej, a także apetyczne nowości.

- Sekretem linii lodów E.Wedel OH! jest połączenie doskonale kremowej lodowej masy z idealnie chrupiącą wedlowską czekoladą, a także starannie dobrane składniki takie jak: migdały, orzechy arachidowe, truskawki, kruche ciasteczka, słony sos karmelowy, sorbet truskawkowy. Całość zapewnia multisensoryczne doznania smakowe, dla których warto się zatrzymać i delektować pysznymi lodami E.Wedel OH!. Warto dodać, że za ich wyjątkowy smak odpowiada dział rozwoju produktów E.Wedel, który w trosce o każdy szczegół dba o wysoką jakość przysmaku oraz utrzymuje najwyższe standardy na każdym etapie jego produkcji - opisuje producent.



Smak lodów premium E.Wedel klienci znają już od dwóch lat, kiedy to na rynku po raz pierwszy pojawiły się lodowe patki oraz kubki od Wedla. Jednak, w tym roku lody dostępne są w nowej, odświeżonej szacie graficznej pod nową nazwą E.Wedel OH!. Od teraz styl opakowań lodów E.Wedel OH! cechuje prosty, przejrzysty oraz nowoczesny design prezentujący multisensoryczny charakter mrożonych przysmaków.



W skład linii E.Wedel OH! wchodzą lody impulsowe - patki oraz lody w większym formacie - kubki. W ramach lodów na patyku znajdziemy 4 smaki: wanilia, słony karmel, truskawka oraz nowość – czekolada.