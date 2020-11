Nowa linia produktów wspierających odporność - Oshee Protection

Fot. materiały prasowe

Oshee Protection to profesjonalna linia produktów spożywczych stworzona, aby wzmacniać odporność organizmu. W produktach Oshee Protection znajdziemy sporą dawkę witaminy C, dzięki zawartości aceroli i rokitnika.

Kolejnymi składnikami napojów są: imbir, żeń-szeń, witamina B6, a także selen i cynk.

Zimowym must have dla aktywnych jest SPORT DRINK z oryginalnym zestawem witamin (niacyna, witamina B6, biotyna). VITAMIN WATER pomarańcza-mango jest niezastąpiony podczas intensywnego dnia w pracy. Gazowany VITAMIN DRINK o smaku mięty-limonki-cytryny zawiera wapń i witaminy (D, K i C). Wśród produktów tej linii sa także: PROBIOTYCZNY BATON ZBOŻOWY z liofilizowaną czarną porzeczką w polewie kakaowo-mlecznej oraz ENERGY DRINK z tauryną i kofeiną, który jest jedynym napojem energetycznym na rynku wzmacniającym odporność.