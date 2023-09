Nowa linia Wedel Snack - oferta dla młodych konsumentów

Młodzi konsumenci szukają na rynku nowości, lubią i chcą próbować tego, co nieoczywiste i pozytywnie reagują, gdy coś ich zaskoczy. Specjalnie z myślą o nich (ale nie tylko!) marka E.Wedel wprowadza na rynek Wedel Snack, czyli linię czekolad o charakterze przekąsek stworzonych we współpracy z młodymi konsumentami. To produkt, którego doznania wykraczają poza chęć zjedzenia czegoś słodkiego. Wedel Snack, dzięki zaskakującym połączeniom smaków, zmienia postrzeganie klasycznej tabliczki.

W skład nowej linii wchodzi na start pięć smaków nawiązujących do młodzieżowych przekąsek. Pierwszy z nich to Wedel Snack So Salty, czekolada obficie wypełniona słonymi chrupkami, którą pokochają wielbiciele słodko-słonych połączeń i przyjemnie chrupiących dodatków. Niemałe zaskoczenie wśród odbiorców wywoła także wariant Wedel Snack Frizzy Cola. Oprócz uwielbianego przez młodych smaku coli, w nadzieniu znajdziemy także strzelające cząstki cukru. Ostatni wariant – Wedel Snack So Sour, to propozycja o bardzo kwaśnym i cytrynowym nadzieniu, które przypomina smaki znane z innych kategorii produktowych. Dodatkowo, w ofercie sklepów Żabka pojawią się także dwa unikalne warianty: Wedel Snack Guma Balonowa oraz Wedel Snack Popcorn.

– Wedel Snack przełamuje schemat kategorii. Dla młodych im dziwniej, tym ciekawiej, dlatego w nowej linii nie brakuje nieoczywistych połączeń smaków, które dotychczas zarezerwowane były dla innych przekąsek. Wystrzałowe i chrupiące dodatki, czy intensywne nadzienia zapewniają multisensoryczne doznania i sprawiają, że czekolada w tym wydaniu jest dużym zaskoczeniem. Wprowadzeniu na rynek towarzyszyć będzie szerokozasięgowa komunikacja w mediach dopasowanych do grupy docelowej: event, influencerzy oraz działania digitalowe – komentuje Karolina Zagórska, Senior Brand Manager w LOTTE Wedel.

Obok nowej linii czekolad Wedel Snack nie da się przejść obojętnie. Wszystko za sprawą charakterystycznej i przyciągającej uwagę szaty graficznej, wybranej i współtworzonej przez przedstawicieli młodego pokolenia. Za oryginalne opakowania odpowiada agencja Well-Rounded Design.

Wedel Snack to linia tabliczek, które na opakowaniu posiadają pieczęć z tzw. „zieloną żabką”, będącą potwierdzeniem certyfikacji Rainforest Alliance. Dzięki dołączeniu do tego programu firma Wedel przyczynia się do poprawy jakości życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności Ghany, wspiera zrównoważone praktyki rolnicze, które m.in. chronią tamtejsze lasy i pomagają łagodzić skutki kryzysu klimatycznego*.

Wszystkie warianty tabliczek z linii Wedel Snack od 23 sierpnia br. dostępne są w szerokiej sprzedaży m.in. w super- i hipermarketach oraz w sklepach handlu tradycyjnego. Sugerowana cena produktu to 5,09 zł.

* Więcej o certyfikacji Rainforest Alliance oraz modelu bilansu masy można przeczytać na stronie: https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/what-is-mass-balance-sourcing/, a także na stronie: https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/tabliczki-czekoladowe-linii-snack-z-certyfikatem-rainforest-alliance