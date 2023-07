Nowa marka piwa. W Szczecinku warzą Wizbeer

W nowym browarze powstawać ma kilka gatunków – piwa w typie lager i pils, piwo pszeniczne i ciemne.

Piwo ze Szczecinka leżakuje 30 dni

- Postanowiliśmy kontynuować dzieje Szczecineckiego Młyna i Browaru Książęcego i pieczołowicie odbudować to wszystko, co niegdyś tętniło życiem i nadawało miastu wyjątkowe walory. A naszym mottem – wyzwaniem i przyszłością jest: „Trend i tradycja, rzemiosło i zachwyt…” łącząc przy tym pokolenia. Przekraczając próg Spichlerza i kosztując złocistego piwa WIZBEER, przenosimy się w czasie niezmienionego smaku i zachowanych do dziś tradycyjnych receptur z XVII wieku; nasze piwo jest niepasteryzowane, używamy naturalnych składników, leżakuje 30 dni, jak w ówczesnych czasach…. Resztę tajników poznasz „ na żywo” odwiedzając nasz Browar w Szczecinku - opisuje browar.

fot. za wizbeer/FB

W Szczecinku znów warzą piwo. Co oferuje browar?

Browar oferuje takie piwa jak: Gold Lager delikatny (piwo jasne pełne typu lager, lekko słodowe z wyczuwalną nutą chmielowej goryczki; niepasteryzowane); Silver Pils lekki, orzeźwiający (piwo jasne delikatne, orzeźwiające, niepasteryzowane); Green Lager aromatyczny, chmielowy (piwo jasne o lekko zielonej barwie); Spichrzowe Pszeniczne delikatne, rześkie, klasyczne; Spichrzowe Ciemne słodowe, wyraziste.