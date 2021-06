Nowa marka szkockiej whisky na polskim rynku

Do Polski trafiły dwie wersje whisky The Gladstone Axe, fot. mat. pras.

Whisky „The Gladstone Axe" zadebiutowała na polskim rynku.

Aktualnie do Polski trafiły dwie wersje whisky The Gladstone Axe, należące do kategorii blended malt (mieszanka dwóch lub więcej single malt). American Oak jest mieszaniną 14 różnych destylatów pochodzących z regionu Highland. Aromat tego trunku, leżakującego i finiszującego w beczce z amerykańskiego dębu, przywołuje na myśl przyprawy, laskę wanilii oraz owoce. W smaku trunek jest słodki oraz dębowy z nutą waniliowej przyprawy. Druga z wersji – The Black Axe - posiada znaczną domieszkę whisky z wyspy Islay, co nadaje jej lekko dymny charakter. Jej zapach można najlepiej scharakteryzować jako korzenno-owocowy z nutką wspomnianego już dymu, który wraz z przyprawami oraz wanilią wyczuwalny jest także na języku.

Obie wersje dostępne są w szklanych butelkach o pojemności 0,7l z wytłoczonym odciskiem kciuka. Wyłącznym dystrybutorem marki na Polskę jest firma Tudor House Ltd., a produkt można nabyć między innymi w sieci sklepów Ballantines.