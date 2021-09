Nowa roślinna marka wchodzi na rynek

Vegenuts to linia produktów śniadaniowych: owsianek instant z kokosowym napojem w składzie. Produkty to roślinna alternatywa dla tradycyjnych owsianek instant, które zawierają mleko lub serwatkę w proszku. Zastosowanie roślinnego napoju w proszku to innowacja i wyróżnik w kategorii. Dzięki temu owsianki uzyskują kremową konsystencję po zalaniu wrzątkiem i nie wymagają samodzielnego dodania mleka lub napoju roślinnego.

- Postawiliśmy na typowo wegański brand z potencjałem eksportowym, bo myślimy o tej marce szeroko. Chcieliśmy, żeby miała zdefiniowaną tożsamość i dawała przestrzeń na odrobinę kreatywnego szaleństwa w komunikacji - mówi Małgorzata Krześniak, dyrektor marketingu SYS Foods, właściciela marki Vegenuts.



- Owsianki z kokosowym napojem roślinnym to dla nas dopiero początek. Plan rozwoju portfolio zakłada wejście w inne kategorie, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Sprzedaż w kanałach online naszych marek rosła dynamicznie od lat. Oczywiście pandemia przyspieszyła ten trend - dodaje.

Dyrektor marketingu Sys Foods przyznaje, że firma dostrzega duży potencjał e-commerce. - Dlatego zdecydowaliśmy, że premierę Vegenuts przeprowadzimy właśnie online. Zanim produkty trafią do szerokiej dystrybucji w supermarketach i dyskontach, udostępniliśmy je w pierwszej kolejności otwartym na nowości klientom Frisco - dodaje Małgorzata Krześniak.