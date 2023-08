Nowe egzotyczne musy Kubuś Team

Team Mango-Marakuja, Kaktus-Limonka i Winogrono-Pitaja, to przede wszystkim owoce, a także źródło witaminy C i błonnika. Poręczne opakowanie pozwoli mieć smaczną przekąskę zawsze pod ręką - w szkole, w podróży, podczas zabawy – wszędzie tam, gdzie jesteś Ty i Twój TEAM! Nowe musy TEAM od Kubusia bez dodatku cukru i konserwantów, to Dobry Squad i pyszny smak, po który chętnie sięgają starsze dzieci.

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: pouch 100g