Nowe etykiety Nestlé Pure Life

fot. mat. pras.

Marka wody źródlanej Nestlé Pure Life po raz kolejny zaprasza najmłodszych do zabawy – tym razem do tropienia zwierząt w ich naturalnym środowisku na nowych, kolorowych etykietach z serii Tropiciele.

Kolorowe etykiety ze zwierzętami zamieszkującymi różnorodne zakątki świata, również tego podwodnego, zachęcają do poszukiwania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Kangury, ośmiornice, egzotyczne ptaki to tylko jedne z niewielu postaci, których możemy szukać na nowych etykietach Nestlé Pure Life. Każda butelka skrywa ciekawostkę na temat wybranych zwierzaków, dzięki którym dzieci uczą się i pobudzają swoją ciekawość do dalszego poznawania i odkrywania świata.

Nowość dostępna jest w butelkach o dwóch pojemnościach 0,5L oraz 0,33L z wygodnymi, bezpiecznymi zakrętkami z „dzióbkiem”, dzięki czemu każde dziecko może samodzielnie odkrywać naturalną przyjemność z picia wody. Dodatkowo te ostatnie posiadają zakrętki w różnych kolorach – tak, by każdy mógł wybrać swój ulubiony.