Nowe formaty Nałęczowianki i Nał+

Nałęczowianka wprowadziła na rynek specjalne formaty: Kids o pojemności 0,33 L, Junior o pojemności 0,5 L oraz Teens o pojemności 1 L. Zostały one dostosowane do wieku młodych konsumentów tak, by można było je spakować do torby czy plecaka oraz zabrać ze sobą na plac zabaw czy do szkoły.

Formaty Kids i Junior mają kilka różnych wersji kolorowych etykiet, na których można „wytropić” dzikie zwierzęta z różnych kontynentów (np. egzotyczne ptaki czy ssaki). Wariant Teens dla młodzieży dostępny jest z trzema energetycznymi etykietami na różne okazje z życia nastolatka (maraton nauki, gier czy seriali) oraz z hasłem „#Weź Łyka!”.

Marka Nałęczowianka poszerzyła także portfolio funkcjonalnych NAŁ+ o dwa nowe warianty – limonkową „Witalność” z witaminami B1, B3 i B6, wspierającymi utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego, a także o wspierający funkcje psychologiczne „Relaks” z nutą kwiatu pomarańczy i melisy z dodatkiem magnezu i niacyny. Napoje na bazie naturalnej wody mineralnej nie zawierają cukru, konserwantów ani sztucznych barwników, a butelki obecnie wykonane w 50% z PET z recyklingu, we wrześniu zostaną zastąpione butelkami w 100% z przetworzonego plastiku.



Nowe warianty wód dostępne są już w sklepach.