Nowe formaty wody Nałęczowianka: Kids, Junior i Teens

Nałęczowianka wprowadziła na rynek specjalne formaty: Kids o pojemności 0,33 L, Junior o pojemności 0,5 L oraz Teens o pojemności 1 L. Zostały one dostosowane do wieku młodych konsumentów tak, by można było je spakować do torby czy plecaka oraz zabrać ze sobą na plac zabaw czy do szkoły.

Formaty Kids i Junior mają kilka różnych wersji kolorowych etykiet, na których można „wytropić” dzikie zwierzęta z różnych kontynentów (np. egzotyczne ptaki czy ssaki). Wariant Teens dla młodzieży dostępny jest z trzema energetycznymi etykietami na różne okazje z życia nastolatka (maraton nauki, gier czy seriali) oraz z hasłem „#Weź Łyka!”.