Nowe opakowania U Jędrusia. Kontynuacja zmian wizerunkowych marki

Nowy branding marki jest inspirowany jej gastronomiczną przeszłością, co ma swoje odzwierciedlenie m. in. w nawiązującym do restauracyjnego szyldu logo. Elementem spajającym produkty U Jędrusia jest mocny granat, który ma wyróżnić brand i stać się jego znakiem rozpoznawczym. Opakowania czerpią z aktualnych trendów, oddając kulinarną jakość i doświadczenie firmy.

Zmiany na poziomie opakowań to kolejny etap współpracy na linii U Jędrusia – PND Futura. Agencja przeniosła wcześniej wypracowaną identyfikację na opakowania istniejących, flagowych produktów marki i wspiera krakowską firmę we wprowadzaniu nowych dań gotowych. Dzięki temu, portfolio marki staje się bardziej uporządkowane, a ona sama ewoluuje zgodnie ze standardami współczesnej półki dań gotowych.

Redesign opakowań U Jędrusia, fot. mat. pras.

Jemy również oczami

Spójność, wyróżnialność i komunikacja benefitów to kluczowe czynniki w kategorii U Jędrusia. Poza elementami brandingowymi, nowe projekty cechują wyraziste, atrakcyjne wizerunki oraz ikony eksponujące kluczowe zalety produktów.

Seria zmian krakowskiej firmy to następstwo zmiany strategii, która przesuwa akcent komunikowanych wartości w stronę smaku i tradycji w nowoczesnym wydaniu. W ciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się płynnej transformacji wszystkich opakowań produktów U Jędrusia.