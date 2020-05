Nowe Pasty warzywne Podravka

Podravka wprowadza nowości, fot. mat. pras.

Chorwacki producent Podravka wprowadza na rynek nowe Pasty warzywne do smarowania pieczywa. W ofercie są cztery warianty smakowe, które powstały na bazie składników naturalnego pochodzenia, bez dodatku konserwantów i cukrów.

Pasty warzywne Podravka do smarowania są przygotowane z najwyższej jakości składników. To, co wyróżnia produkty Podravka spośród innych dostępnych na rynku to przede wszystkim brak dodatku cukrów i wysoka zawartość warzyw, w swoim składzie mają nawet do 70% warzyw. Produkty nie zawierają także dodatku konserwantów.

Pasty warzywne Podravka to aż cztery doskonałe kompozycje smakowe: z pomidorami i cukinią, z papryką, bakłażanem i ciecierzycą, z burakami i ciecierzycą oraz z nasionami słonecznika.