Nowe przekąski od Łowicza - pouchy bez dodatku cukru 

Szukając kompromisu pomiędzy tym co słodkie i smaczne, a naturalne i wartościowe, marka Łowicz stworzyła dwie nowe linie przekąsek, inspirowane smakiem najpopularniejszych przysmaków i deserów.

Już w sierpniu do sklepów trafi nowa seria Antybatonów Crunchy w 3 atrakcyjnych smakach - kokos, masło orzechowe oraz czekoladowy wafelek. Produkty nie zawierają cukru, a ich skład to 100% naturalnych składników. Antybatony Crunchy to pierwsze produkty na rynku musów z dodatkiem chrupiących kawałków orzechów. Crunchy Coconuts, Crunchy Peanuts i Crunchy Wafer, prócz gęstej i sycącej konsystencji oraz atrakcyjnego smaku, mają aż 4 razy niższą kaloryczność niż typowe słodycze. Takie rozwiązanie daje konsumentom pełnię przyjemności i ulubiony smak bez poczucia winy w przerwie na przekąskę.

Linia deserów Łowicz inspirowana smakami polskich ciast to nowość w portfolio marki w kategorii pouchy. Produkt dostępny jest w trzech wariantach: szarlotka z cynamonem, sernik z brzoskwiniami oraz tarta porzeczkowa. Przekąski mają gęstą konsystencję przypominającą ciasto a dzięki poręcznemu opakowaniu, pozwalają na chwilę przyjemności w każdym miejscu i o każdej porze. Ryżowo-owocowe desery od Łowicza bez dodatku cukru, to kawałek ulubionego ciasta o pysznym smaku płynącym w pełni z owoców, bez dodatkowego talerzyka, łyżeczki i co najważniejsze… zawsze pod ręką!

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: Pouch 100g

Typ i wielkość opakowania zbiorczego: 12 szt. w kartonie