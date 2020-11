Nowe warianty smakowe ziołowo-owocowych naparów marki Dilmah

Fot. materiały prasowe

Naturalne ziołowo-owocowe napary z portfolio marki Dilmah zyskały nową gramaturę, niższą cenę, a także dodatkowe warianty smakowe, odpowiadające aktualnym trendom konsumenckim. Produkty dedykowane sprzedaży detalicznej otrzymały również nową stylistykę. Nowości pojawią się w ofercie handlowej Gourmet Foods jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Seria naparów Dilmah Infusions stanowi dopełnienie portfolio produktowego marki i odpowiada na aktualne oczekiwania konsumentów, którzy poza klasyczną herbatą, coraz częściej sięgają także po kategorię naparów ziołowych i ziołowo-owocowych.

Linia Dilmah Infusions to 10 oryginalnych na polskim rynku kompozycji złożonych z naturalnych składników takich jak np. kokos, mango, kardamon, imbir, pomarańcza, róża czy grejpfrut. Nowa odsłona naparów to także udoskonalony wygląd opatrzonych komunikacją w języku polskim opakowań. Z drugiej strony dodatkowym atutem nowych opakowań jest możliwość wyeksponowania ich także za pośrednictwem panelu odwołującego się do emocjonalnych potrzeb konsumentów.

Nowa, mniejsza gramatura, wpływa na bardziej subtelny smak naparów i została dostosowana do preferencji polskich konsumentów. Determinuje ona również niższą cenę sugerowaną w ofercie handlowej. Z kolei mniejsza głębokość pudełka pozwoli nie tylko zmieścić większą liczbę produktów na półce sklepowej, ale również podkreślić zaangażowanie marki Dilmah w działania proekologiczne.

Linia Dilmah Infusions na rynek trafią w listopadzie w cenie 8,90 zł + VAT 8%. Wyłącznym dystrybutorem Dilmah w Polsce jest Gourmet Foods.