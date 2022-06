Nowe wędliny dla dzieci w linii Sokoliki

Wszystkie produkty z linii Sokoliki wyróżnia „czysta etykieta” – krótki i dobry skład, bez dodatku konserwantów. Ich ważnym wyróżnikiem jest także wysoka mięsność. Stanowią dobre źródło pełnowartościowego białka, które jest niezbędnym elementem codziennej diety dzieci. Dzięki wysokiej jakości surowcom, z których powstają, a także odpowiednio dobranym, delikatnym przyprawom mają lubiany przez dzieci smak. Duży wybór produktów dostępnych w linii Sokoliki pozwala przygotować dania na każdą okazję i porę dnia.

Teraz w asortymencie Sokoliki pojawiły się nowe produkty:

Schabik wieprzowy Sokoliki – wędlina w wygodnej, plastrowanej formie. Ma wyjątkowe walory smakowe i odżywcze. Stanowi doskonały dodatek do kanapek, zwłaszcza w towarzystwie sezonowych warzyw.

Cena: 6,00 zł (cena za opakowanie)

Szyneczka tostowa z indyka Sokoliki – zawiera 90% mięsa z indyka. Gotowe do użycia plastry pozwalają szybko przygotować pyszne danie. Świetnie sprawdzi się do przygotowania tostów, a także jako dodatek do domowych zapiekanek czy kanapek.

Cena: 6,00 zł (cena za opakowanie)

Paróweczki z szynki Sokoliki – są dostępne w dwóch wersjach: klasycznej i jako mini paróweczki. Powstają z wysokiej jakości mięsa wieprzowego. Nie mają osłonek, dzięki czemu można je łatwo i szybko przyrządzić na ciepło, lub podać na zimno, jako przekąskę.

Cena: 4,50 zł (cena za opakowanie)

Pasztecik drobiowy Sokoliki – pasztecik, który zawiera aż 97% mięsa gotowanego kurczaka. Ma znakomity smak, odpowiadający upodobaniom małych wielbicieli mięsnych specjałów i odpowiednią konsystencję. Świetnie się sprawdzi jako składnik kanapek.

Cena: 7,00 zł (cena za opakowanie)

W linii Sokoliki są także dostępne inne mięsne smakołyki: Szyneczka drobiowa i wieprzowa, Paróweczki, Foodbolówki (mini paróweczki w kształcie piłeczek), Kabanoski oraz Kiełbaski.