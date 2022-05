Nowe wersje aperitifów w linii Totino od Henkell Freixenet Polska

Linia Classic

Marka aperitifów Totino to dwie linie – Classic i Cocktail Edition. Do tej klasycznej, składającej się do tej pory z Bianco, Lime i Rosso, właśnie dołączyła nowość: Totino Arancia.

Aperitif Totino składa się z kompozycji ziół i korzeni – wyczuwalne są tam nuty cynamonu, piołunu i mięty, a także kardamonu i gałki muszkatołowej. Koneserzy tego typu trunków cenią go za różnorodność – doskonale smakuje zarówno solo - schłodzony, bez dodatków, jak i z lodem czy pomarańczą. Totino stanowi też znakomity dodatek do drinków i koktajli.

Cocktail Edition

Linia gotowych koktajli – Cocktail Edition - to drinki: Mojito, Cosmopolitan, Pina Colada. Teraz do serii dołączyły dwa nowe smaki: Cuba Libre i Negroni.

- Oba koktajle niejako przenoszą nas w czasie i miejscu. Cuba Libre przywołuje słoneczne, tropikalne plaże, kultowy koktajl Negroni – urokliwą kawiarenkę we włoskiej Florencji, gdzie podano go po raz pierwszy… Nasze koktajle są niemal gotowe do podania. Przy wszechobecnym pośpiechu i zabieganiu stanowią idealną propozycję – mówi Hanna Hausman, Kierownik Marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska.

Nowości w linii Totino można już znaleźć na sklepowych półkach. Wszystkie mają pojemność 1 l, zawartość alkoholu wynosi 14% (Cuba Libre, Negroni) i 14,5 % (Totino Arancia).