Nowe wersje majonezowych sosów Fanex w opakowaniach jednorazowych

Fot. materiały prasowe

Fanex – polski producent sosów dla branży HoReCa, wprowadził do swojej oferty trzy nowe sosy bez konserwantów. Vinaigrette, Czosnkowy oraz Czosnkowy z Ziołami Włoskim to majonezowe wersje sosów w niewielkich opakowaniach jednorazowych, które w dzisiejszych czasach coraz częściej poszukiwane są przez klientów i idealnie sprawdzają się m.in. do dań serwowanych na wynos.

Produkty skierowane są do szeroko rozumianej gastronomii i całego rynku HoReCa, a także dla klientów detalicznych, mogących dokonać zakupu online.

Nowe produkty bez konserwantów dostępne są w małych opakowaniach (cups - 25g oraz saszetka - 60g) i sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 35 i 48 sztuk.