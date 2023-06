Nowość od Alpro - roślinne napoje kawowe

Polacy coraz chętniej sięgają po artykuły spożywcze na bazie roślin. W 2022 roku co już niemal co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce przynajmniej raz sięgnęło po produkty roślinne. – Tegoroczne dane również potwierdzają wysoki poziom konsumpcji produktów roślinnych, co przekłada się na wielkościowy wzrost rynku alternatyw dla mleka i jego przetworów. Konsumenci oczekują różnorodności, dlatego kierując się tymi preferencjami, do oferty marki Alpro wprowadzamy nowe, sezonowe produkty – kawy mrożone na bazie soi i migdałów w wyjątkowych wariantach smakowych. To doskonały sposób na orzeźwienie podczas nadchodzących letnich dni – mówi Monika Kuciak, Starszy Kierownik marki Alpro.

Roślinne orzeźwienie

Niezależnie od stylu życia i ulubionej formy odpoczynku – latem potrzebujemy ochłodzenia. Zapewnią je nowości od Alpro – 100 % roślinne, chłodzone napoje kawowe. Jednym z nich jest napój sojowy macchiato z ekstraktem kawy - Alpro Iced Coffee. Jego przygotowanie jest niezmiernie proste – aby cieszyć się kawowym smakiem i delikatną konsystencją, wystarczy schłodzić napój w lodówce. Produkty w opakowaniu o pojemności 1 l to perfekcyjny towarzysz długich rozmów o poranku oraz wakacyjnych chwil w gronie przyjaciół.

Marka Alpro przygotowała propozycję również dla tych, którym lato upływa pod znakiem nowych projektów, podróży czy spacerów. Mały, wygodny, w sam raz do ręki - format „on-the-go” to doskonały pomysł na orzeźwienie tu i teraz. W nowej pojemności (235 ml) dostępne są dwa smaki - napój kawowo-migdałowy oraz kawowo-sojowy z karmelem. Zarówno Alpro Iced Coffee, jak i napoje kawowe „on-the-go” to nie tylko doskonały smak, ale i źródło białka roślinnego, wapnia, witamin B2 i B12 oraz witaminy D. Dzięki niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, a także braku laktozy i glutenu w składzie, sprawdzą się w każdej diecie.

Napoje roślinne w diecie przyszłości

Włączenie produktów roślinnych do codziennego menu to także odpowiedni sposób, aby zatroszczyć się o stan środowiska naturalnego, ponieważ wszystko, co pojawia się na naszych talerzach, wpływa nie tylko na zdrowie, ale także na planetę. Wprowadzanie większej ilości roślin do naszego menu to jedna z podstawowych zasad diety planetarnej. Zakłada ona m.in., że białko w większości powinno być czerpane z produktów pochodzenia roślinnego, np. nasion roślin strączkowych czy nasion i orzechów[5]. Odżywanie zgodnie z zasadami „diety przyszłości”, m.in. w wydaniu polskim, promuje raport „Talerz przyszłości” opracowany przez Interdyscyplinarne Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości. Jak wskazują jego autorzy, na zwiększanie liczby lat przeżytych w zdrowiu wpływ mają czynniki związane z prawidłową dietą, opartą o produkty pochodzenia roślinnego.