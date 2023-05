Nowość od Bambiboo - biodegradowalne chusteczki nawilżane 

Nowe chusteczki nawilżane Bambiboo wykonane są z biodegradowalnej włókniny celulozowej pochodzenia roślinnego. Zostały przebadane dermatologicznie na probantach z wrażliwą skórą, a ich bezpieczna, nowoczesna receptura zawierająca 99% wody została opracowana przez cenione polskie laboratorium. Chusteczki są wzbogacone ekstraktem z kwiatów chabra bławatka znanego ze swoich właściwości pielęgnacyjnych.

Produkt otrzymał cztery gwiazdki, czyli najwyższą możliwą ocenę w certyfikacji „Ok Biobased” TÜV Austria - jednej z najbardziej rygorystycznych instytucji certyfikujących na świecie, która niezależnie ocenia firmy oraz odnawialność i biopochodność ich produktów.

Chusteczki są dostępne w cenie 9,99 zł w sieci drogerii Rossmann oraz w sklepie internetowym bambiboo.eu - także w modelu subskrypcyjnym ze stałą zniżką 15%.

Bambiboo to polska marka, która wprowadziła na rynek jednorazowe pieluszki z włóknem bambusowym. Stawia sobie za cel minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko przy utrzymaniu najwyższej jakości produktów premium do pielęgnacji wrażliwej skóry niemowląt. Od 2017 roku są one dostępne w największej sieci drogerii w Polsce - Rossmann oraz we własnej dystrybucji, a od niedawna również w modelu subskrypcyjnym.