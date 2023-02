Nowość od Lubelli – makaron w kształcie sprężynek

Aby poszerzyć wybór form makaronu i dopasować je do potrzeb konsumentów, Lubella wprowadziła do swojej oferty zupełnie nowy kształt. Sprężynki to wariant, który nie tylko atrakcyjnie wygląda, ale również idealnie łączy się z sosem.

Ten rodzaj makaronu Lubella sugeruje wykorzystać w przepisie na Mac & Cheese, czyli makaron z serem. Postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu, można przygotować smaczny posiłek w dobrej cenie.

Makaron Lubella sprężynki jest dostępny w sprzedaży od początku lutego.