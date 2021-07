Nowość od Nałęczowianki - napoje NAŁ+

fot, Nałęczowianka Nał+

Nałęczowianka poszerza swoje portfolio o trzy napoje funkcjonalne na bazie wody mineralnej, wzbogacone o składniki mineralne: cynk, potas lub magnez. Nowość nie zawiera barwników, konserwantów, cukru ani substancji słodzących oraz jest dostępna w butelkach 0,7 L wykonanych w 50% z plastiku z recyklingu.

• NAŁ+ o smaku czarnej porzeczki wzbogacone o cynk

• NAŁ+ o smaku jeżyny zawiera dodatkową dawkę potasu

• NAŁ+ o smaku zielonego jabłka z dodatkiem magnezu

NAŁ+ dostępne jest w butelkach PET o wygodnej i poręcznej pojemności 0,7 L, które w 100% nadają się do recyklingu i są wykonane w 50% z plastiku z recyklingu.

Napoje funkcjonalne NAŁ+ będą dostępne w szerokiej dystrybucji w całym kraju. Ich wprowadzeniu na rynek towarzyszy szeroka kampania marketingowa „Pragnieniu trzeba pomóc!”, obejmująca telewizję i digital. Za kampanię odpowiadają agencje: Przestrzeń (kreacja i strategia), Chimney Group (postprodukcja), dom mediowy UM Thrive (planowanie i zakup mediów). Szatę graficzną opakowań NAŁ+ przygotowało studio projektowe Wyraz.

Pojemność 0,7 L 0,7 L 0,7 L

Cena rekomendowana ok. 3,49 zł ok. 3,49 zł ok. 3,49 zł