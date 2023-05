Nowość od Tymbarku - napoje roślinne. Rusza kampania reklamowa

Spot kampanijny to obrazy różnych okazji spożycia napojów Tymbark Just Plants. Dzięki temu, że są dostępne w kilku smakach i pojemnościach, świetnie sprawdzą się jako dodatek do śniadań: koktajli, owsianek czy naleśników. Dla tych, którzy szukają wartościowych składników, napoje roślinne Just Plants będą doskonałym sposobem na dostarczanie organizmowi porcji witamin D i B12 oraz wapnia bez dodatku cukru. Z kolei fanom idealnej pianki w kawie do gustu przypadnie wersja Barista.

Kampanii towarzyszy hasło „Tymbark Just Plants. Jakieś ale? Żadnych ale!”, które zbiera wszystkie powody, dlaczego warto sięgnąć po napoje roślinne Tymbarku. Szeroka oferta produktów została stworzona po to, by odpowiedzieć na różne potrzeby konsumentów i ułatwić wprowadzenie roślinnych zamienników mleka do codziennej diety.