Nowość w ofercie Kubusia – Waterrr Star

„Energetyzująca grafika, receptura bez dodatku cukru, musujące bąbelki i nieoczywiste smaki zamknięte w jednym produkcie – to właśnie Kubuś Waterrr STAR! Trzy oryginalne połączenia owoców: mango-pomarańcza, arbuz-kiwi, ananas-limonka-kokos zostały ukryte w czarnej puszce z grafiką inspirowaną social media. Dzięki temu napój tworzy wakacyjny klimat” informuje marka.

Kreatorem nowoczesnego designu jest Dział Graficzny Grupy Maspex.

Poza samym produktem Kubuś Waterrr zapewnia zabawę poprzez działania promocyjne. Umieszczony na puszkach kod QR odnosi na landing page, gdzie już wkrótce będzie można dowiedzieć się więcej na temat aktywacji oraz nagród, które będą do wygrania w konkursie.

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: puszka 250ml.

Typ i wielkość opakowania zbiorczego: 24 sztuki w opakowaniu.

Marka Kubuś ma w portfolio owocowe i marchwiowo-owocowe soki 100% oraz musy, orzeźwiające napoje, wodę smakową oraz źródlaną niegazowaną. Jak informuje marka, do żadnego ze swoich produktów nie dodaje cukru. Z hasłem „Rusz się z Kubusiem” marka zachęca najmłodszych do próbowania swoich sił w różnych dyscyplinach sportu, w duchu zabawy. Oprócz Kubusiowej Ligi Narciarza organizowanej w sezonie zimowym, przez cały rok Kubuś zachęca dzieci do uprawiania m.in. piłki nożnej, pływania, kolarstwa, biegania czy wspinaczki.