Nowość w portfolio Stock Polska – Lubelska Owoce Leśne

Owoce leśne to bardzo popularny smak w wielu kategoriach branży FMCG, ale na rynku alkoholowym nie miał jeszcze swojego wariantu – aż do teraz. Lubelska Owoce Leśne wzbogaca zróżnicowane portfolio marki i idealnie wpisuje się w jej platformę komunikacji pt. ŻYJ KOLOROWO. Hasło kampanii to z jednej strony bezpośrednie odniesienie do bogatej oferty smakowej, a z drugiej zaproszenie do jej wyjątkowego świata – krainy wiecznej imprezy, rozmaitości i eksplozji kolorów, stworzonej z myślą o wszystkich „młodych duchem”.

W ramach działań zostały zaplanowane aktywacje konsumenckie w digitalu (konkurs na Facebooku oraz dedykowana gra), działania PR i współpraca z influencerami. Nowy smak jest już dostępny w sklepach.