Nowości do pielęgnacji twarzy od Hagi

Firma Hagi wprowadziła na rynek trzy nowe linie kosmetyków do naturalnej pielęgnacji twarzy. Produkty są odpowiedzią na potrzeby skóry na każdym etapie codziennej rutyny: oczyszczania, tonizacji i pielęgnacji właściwej. Nowością jest linia P oparta o nutriPeptydy – 4 przeciwzmarszczkowe kosmetyki adresowane do grupy wiekowej 50+. Powiększyło się też portfolio B o krem punktowy na niedoskonałości, C – o krem rozświetlający i D – o intensywnie nawilżająca maskę.