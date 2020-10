Nowości od BoboVita - chrupki bio

fot. mat. pras.

BoboVita wprowadziła smakowite nowości. Chrupeczki BoboVita Bio o różnorodnych kształtach dopasowanych do małej rączki, które pomogą w nauce gryzienia.

Nowości to 4 smakowite propozycje ze składnikami odpowiedniej jakości – dopasowane do potrzeb niemowląt już po 7. miesiącu życia. Nie zawierają dodatku cukru, a zgodnie z przepisami prawa także konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Chrupeczki BoboVita Bio są bezpieczne dla maluchów, spełniają wymagania rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, że zawarte w nich zboża, warzywa, w tym warzywa strączkowe, oraz owoce są starannie wyselekcjonowane i pochodzą w 100% z certyfikowanych ekologicznych upraw, prowadzonych z najwyższą dbałością o środowisko naturalne.