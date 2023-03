Nowości od Fit&Easy dostępne w Biedronce

Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to, aby zdrowo się odżywiać, czyli uwzględniać w swojej diecie więcej produktów pochodzenia roślinnego, kosztem przede wszystkim mięsa.

Potwierdzeniem tego trendu są wyniki projektu zrealizowanego przez serwis Medonet pod nazwą „Raport Narodowego Testu Żywienia Polaków”. Pomimo, że Polacy nadal najczęściej spożywają posiłki mięsne (31 proc.), aż 46 proc. z nich, ze względów zdrowotnych, rozważa ograniczenie mięsa w najbliższej przyszłości, w tym 5 proc. jest mocno zdeterminowanych, by to zrobić.

Zmiana zwyczajów żywieniowych oznacza nowe wyzwanie – musimy nauczyć się gotować pełnowartościowe posiłki bez „króla talerza” jakim było do tej pory mięso. A to oznacza poszukiwanie inspiracji jak łączyć i przygotowywać warzywa, aby stanowiły główny posiłek, a nie tylko dodatek do dania.

Fit&Easy Sałatka na Gotowo! to stworzona od podstaw mieszanka sałat dopełniona smakowo świeżymi warzywami, dzięki czemu baza sałatki nabrała pełniejszego charakteru. Całość uzupełniliśmy dodatkami w saszetkach. W jednej znajduje się gotowy dressing idealnie podkreślający smak warzyw, w drugiej zaś wisienka na torcie w postaci chrupiącego dodatku, który wzmacnia indywidualność całej kompozycji.

W ramach linii ‘Fit&Easy Sałatka na Gotowo!’ znajdziemy dwie sałatki:

Rzymskie wakacje – to przywołujące radosne, wakacyjne wspomnienie połączenie endywii frisee, sałaty rzymskiej, cykorii radicchio z czerwoną kapustą, marchewką oraz słodką kukurydzą, dopełnione chrupiącymi czosnkowymi grzankami. Całość idealnie doprawiona aromatycznym dressingiem Cezar.

Słoneczna przygoda – to pełna smakowitych przygód mieszanka endywii frisee, endywii escarola, cykorii radicchio dopełniona pikantną rukolą, słodkim burakiem i złocistymi kawałkami smażonej cebulki. Całość delikatnie skąpana w aromatycznym dressingu musztardowo – miodowym.

Warzywne Frytki Fit&Easy

Przygotowane na bazie aż pięciu świeżo pociętych warzyw takich jak batat, marchewka pomarańczowa, marchewka żółta, burak i pietruszka w pełni zachowują swoje bogate walory odżywcze i smakowe po upieczeniu w piekarniku. W opakowaniu frytek znajduje się saszetka z oliwą z oliwek i oregano, która nie tylko podkreśla smak całego dania, ale również dostarcza dodatkowych wartości odżywczych i zdrowotnych.

Po upieczeniu, Warzywne Frytki są lekko słodkawe w smaku, co sprawia, że są chętnie jedzone również przez dzieci. Produkt doskonale się sprawdzi się jako samodzielne danie, warzywny dodatek do innego dania lub jako warzywa na grilla w sezonie letnim.