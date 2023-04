Nowości od marki Somersby, wraca wariant z kwiatem bzu i limonką

Somersby Elderflower & Lime 4,5% to znany i lubiany przez polskich konsumentów smak, co potwierdzają liczne prośby w mediach społecznościowych marki o przywrócenie go do sprzedaży. W tym sezonie Somersby odpowiada na te potrzeby. Słodki kwiat bzu z kwaśnym twistem limonki to kompozycja dla tych, którzy cenią sobie niebanalne połączenia.



Z kolei Somersby Strawberry & Mint 0,0% to opcja dla tych, którzy szukają bezalkoholowej alternatywy. Połączenie słodkiej truskawki z rześkim smakiem mięty doskonale orzeźwia i odświeża.



Somersby Strawberry & Mint 0,0% i Somersby Elderflower & Lime 4,5% są dostępne od kwietnia w butelkach o pojemności 0,4 l w sieci sklepów Dino. Nowe smaki można znaleźć m.in. w lodówkach z piwem obok innych wariantów piw bezalkoholowych i smakowych z oferty Carlsberg Polska.