Nowości od Sandry Kubickiej w sieci Kontigo

W ofercie marki Kontigo znajduje się woda perfumowana na noc All Night, fot.mat. pras.

Modelka Sandra Kubicka stworzyła przy współpracy z siecią sklepów kosmetycznych Kontigo autorskie perfumy All Day i All Night. Rok po premierze swojej marki Kubicka wzbogaciła ją o nowość – mgiełkę zapachową ze złotymi drobinkami All Night.

Jak dotąd w linii zapachowej Sandry Kubickiej znalazła się woda perfumowana All Day, urzekająca głębią eleganckiego zapachu wanilii połączonego z aromatem nut owocowych, paczuli i drzewa sandałowego. Jej uzupełnieniem jest mgiełka zapachowa na dzień. W ofercie marki znajduje się także woda perfumowana na noc All Night z magnetyczną kompozycją kwiatowo-orientalną i wyraźnym akcentem wanilii, jaśminu i pieprzu oraz dodatkiem płatków złota. W lipcu na półkach Kontigo pojawiła się nowość – mgiełka All Night ze złotymi drobinkami, która poza kuszącym zapachem owoców, jaśminu i drzewa sandałowego, nadaje skórze błyszczące wykończenie.

Z okazji 1. urodzin marki All Day / All Night by Sandra Kubicka sieć Kontigo przygotowała niespodzianki dla miłośniczek zapachów stworzonych przy współpracy z modelką. Do końca lipca w Kontigo trwa akcja wielkiego testowania, w ramach której na całą markę All Day / All Night obowiązuje promocja -20 proc., a dodatkowo za 1 gr można dokupić próbkę drugiego zapachu. To więc dobry moment, by wypróbować zapachy opracowane przez Kubicką i dać się uwieść dwóm odsłonom kobiecości.