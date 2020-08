Nowości produktowe od firmy Limpol

fot. mat. pras.

Limpol Sp. z o.o. polska, rodzinna firma regularnie powiększa swoje produktowe portfolio o nowości.

MORELE POŁÓWKI 2500G

Połówki moreli w lekkim syropie sprowadzamy ze słonecznej Grecji. Swój apetyczny, pomarańczowy kolor zawdzięczają dużej zawartości beta – karotenu, dzięki któremu nasza skóra nabiera zdrowego

wyglądu. Jędrne i soczyste połówki moreli będą świetnym uzupełnieniem lekkich deserów, świątecznych ciast czy owocowych smoothie. Świetne również do wytrawnych dań. Mogą stać się bazą oryginalnych sosów do pieczonych i grillowanych mięs – szczególnie drobiu. Poza sezonem są łatwą i pyszną owocową przekąską na każdą porę dnia.

COCONUT MILK - NAPÓJ KOKOSOWY 1L

Coconut milk VERA to tajski ekstrakt z miąższu kokosa, o zawartości tłuszczu 17-19%. Produkt zawiera aż 80% ekstraktu z miąższu kokosa. Posiada biały kolor i delikatną kremową konsystencję oraz aromatyczny smak. Jest charakterystycznym składnikiem potraw kuchni azjatyckiej. W Polsce coraz chętniej używany jako zamiennik śmietany dla wegetarian i osób wrażliwych na laktozę. Doskonały do zup,warzywnych i mięsnych curry, koktajli, marynat czy gulaszy. Teraz dostępny w większej pojemności w kartonowym opakowaniu.

BIAŁE SZPARAGI W ZALEWIE

Białe szparagi w zalewie to obrane jędrne i chrupiące warzywo, którym można się cieszyć nie tylko w sezonie. Są delikatniejsze w smaku niż zielone ale podobnie jak one mają wiele zastosowań. Doskonałe jako wykwintna przekąska zapieczone w szynkę parmeńską lub podane z sosem holenderskim. Jako oryginalny dodatek urozmaicą wiele dań serwowanych zarówno na zimno jak i na ciepło. Mogą również być podstawą kremowych zup i gęstych sosów do wędlin oraz pieczonych mięs. Uszlachetnią każdą potrawę nadając jej niepowtarzalny smak. Dostępne w dwóch objętościach 330 i 530g.

Limpol Sp. z o.o. polska, rodzinna firma obecna na polskim rynku od 23 lat. Jeden z liderów w dystrybucji produktów spożywczych i właściciel marki VERA. Limpol sprowadza ponad 170 artykułów

spożywczych z 33 krajów aż z 5 kontynentów.