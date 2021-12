Nowości w portfolio Müller: napoje, owsianki, wegańskie drinki i nowy MIX

Müllermilch to wizytówka firmy. Oprócz regularnych smaków, na sklepowych półkach dwa razy do roku pojawiają się edycje limitowane. Dostępny od grudnia Müllermilch Limited będzie to napój mleczny o smaku gorzkiej czekolady i pomarańczy, wzbogacony w witaminy z grypy B. Kolejna, limitowana nowość pojawi się także w linii produktów MIX. To coś dla amatorów deserów - nadziewane kulki czekoladowe w jogurcie. Kulki wypełnione są kremem kakaowym i oblane mleczną czekoladą.

Dla tych, którzy lubią sięgać po zbilansowane przekąski, które są źródłem błonnika, Müller przygotował tej jesieni pożywne owsianki Oats! w trzech smakach – klasycznym, malinowym i czekoladowym. Ich podstawą są pełnoziarniste płatki owsiane.

Owies, ale tym razem w formie napoju, jest bazą dla kolejnego produktu firmy. To Müllerdrink Vegan, który debiutuje na rynku w dwóch smakach – waniliowym i czekoladowym. Drinki są źródłem witamin B1, B2, B6 oraz B12. Müllerdrink Vegan dostępny jest głównie w sklepach Żabka.

Na sklepowych półkach można też znaleźć znane desery ryżowe Riso, ale w nowej odsłonie. Firma zdecydowała się na zmianę szaty graficznej i komunikacji.