Nowy smak Krynki – malina z melisą

Nowość od marki Krynka, fot. mat. pras.

Malina, orzeźwiająca melisa i lekko gazowany smak lata – to wszystko znajduje się w nowym produkcie podlaskiej wytwórni wód i napojów Krynka.

Napój nie zawiera cukru, przez co jego kaloryczność jest równa zeru. To kolejna fit propozycja, po wprowadzonej w ubiegłym roku wodzie o smaku cytryny z miętą.

Oprócz tego w nowej Krynce nie znajdziemy substancji słodzących i konserwantów, przez co jest ona odpowiednia nawet dla najmłodszych miłośników smakowej wody.