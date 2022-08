Nowy smak Monster Energy dostępny w Dino

Monster Reserve White Pineapple to połączenie takich składników jak żeńszeń, tauryna czy witaminy z grupy B z intensywnym, ale przyjemnym smakiem białego ananasa.

Nowy wariant wzbogaca szerokie portfolio produktów Monster Energy dostępnych w Polsce. Konsumenci mają dziś do wyboru główną linię Original i wersją Zero Sugar oraz napojami stworzonymi we współpracy z gwiazdami motorsportów, m.in. Doctor czy LH44. Wsród oferowanych opcji dostępna jest także linia Juiced, napojów stworzonych na bazie soków owocowych oraz linia Ultra, która stale wzbogacana jest o warianty bez dodatku cukru. Monster w swojej polskiej ofercie proponuje także Super Fuel – napoje elektrolitowe z magnezem i witaminami z grupy B. Razem z nowym Monster Reserve White Pineapple w Polsce dostępnych będzie już 25 różnych wariantów Monster Energy.