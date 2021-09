Nowy smak Waterdrop

Nowy smak mikrodrinków to mieszanka bzu, kwiatu lipy oraz maliny. Limitowanej kolekcji FLAIR towarzyszą akcesoria zaprojektowane przez modowych guru – Viktora & Rolfa.

Viktor & Rolf to dom mody, założony w 1993 roku przez holenderskich projektantów Viktora Horstinga i Rolfa Snoerena. Projektanci dla Waterdrop stworzyli butelkę wykonaną ze szkła borokrzemowego, zwieńczoną symbolem kwitnącego kwiatu w czterech kolorach oraz brelok, który chroni butelkę przed światłem i ciepłem, dzięki magnetycznemu zamknięciu, a także szal z trwałego materiału – lyocellu. Szal jest dostępny w zestawie z brelokiem. Nie jest dostępny samodzielnie. Limitowana kolekcja FLAIR obejmuje również podkładki pod napoje, wykonane z powlekanego korka.

Limitowana kolekcja FLAIR dostępna będzie na stronie producenta od 28 września 2021 roku, do wyczerpania zapasów.

Waterdrop jest producentem mikrodrinków - owocowych kostek rozpuszczalnych w wodzie, nadających jej smak i wartości odżywcze bez cukru, a także akcesoriów do picia wody: butelek szklanych i ze stali nierdzewnej, kubków termicznych, karafek i innych.