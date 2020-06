Nowy wariant Carlo Rossi Sweet Citrus

Carlo Rossi Refresh Sweet Citrus - cytrusowe orzeźwienie dostępne w formie wina. Nowa propozycja, podobnie jak cała linia Refresh, przypadnie do gustu tym, którzy poszukują na lato wina o słodkim, orzeźwiającym smaku.

W portfolio Carlo Rossi Refresh do tej pory dostępne były 4 warianty o smakach: brzoskwini, truskawki, granatu i owoców leśnych. Nowość – Carlo Rossi Refresh Sweet Citrus – to propozycja bazująca na orzeźwiających nutach grejpfruta, pomarańczy i cytryny. Jej lekko musujący profil sprawi, że ciepłe wieczory nadchodzącego sezonu będą jeszcze przyjemniejsze. Dla pełnego orzeźwienia trunek warto podawać po uprzednim schłodzeniu lub z dodatkiem kostek lodu.



Wprowadzenie nowości do portfolio Carlo Rossi wsparte jest kampanią digitalową, ekspozycjami w sklepach oraz działaniami PR. Produkt dostępny będzie w butelkach o pojemności 750 ml, a jego sugerowana cena to 22,99 zł.