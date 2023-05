Nowy wariant Musztardy Kieleckiej

Zaplanowano zakrojoną na szeroką skalę kampanię reklamową, obejmującą kluczowe media m.in. telewizję, internet, media społecznościowe i prasę.

Na sklepowych półkach pojawi się Musztarda Kielecka Grillowa

– Maj i czerwiec to dla nas szczególnie aktywne miesiące, zwłaszcza pod kątem promocji produktów zaliczanych do tzw. oferty sezonowej. Mimo, że sprzedaż Musztard i Ketchupów Kieleckich utrzymuje się cały rok na mniej więcej stałym poziomie, to wychodzimy do naszych odbiorców z kampanią promocyjną, mającą na celu zachęcenie do wspólnych chwil przy ruszcie. Wierzymy, że wiosenne i letnie miesiące to najlepszy do tego czas. Oprócz tradycyjnych form promocyjnych, takich jak emisja spotów reklamowych przy wybranych programach telewizyjnych czy publikacji materiałów w prasie i intrenecie, staramy się sięgać po bardziej wysublimowane narzędzia. Myślę tu konkretnie o tzw. lokowaniu produktów czy współpracy z influencerami działającymi w obszarze szeroko rozumianych mediów społecznościowych. Ten ostatni punkt ma dla nas szczególne, wręcz strategiczne znaczenie. Przez ten kanał staramy się docierać do młodszych nabywców i w ten sposób nawiązywać z nimi dyskusję. Zebrane w ten sposób opinie i doświadczenia pozwalają nam się rozwijać i dostosowywać ofertę do zmieniających się gustów. Oczywiście to nie wszystko. Niebawem na sklepowych półkach pojawi się Musztarda Kielecka Grillowa w opakowaniu plastikowym z praktycznym dozowaniem – powiedział Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa ds. handlowych w WSP Społem.

Pojawiająca się sezonowo Musztarda Kielecka Grillowa wyróżnia się intensywnym i jednocześnie bogatym smakiem i aromatem, idealnie komponującym się z grillowanymi potrawami.