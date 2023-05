Nowy wariant smakowy cukierków czyszczących język od Herbapolu

Cukierki czyszczące język Herbapolu to jedyny taki produkt na rynku, który działa niczym peeling dla języka, ścierając z niego osad i bakterie – a to one są jedną z przyczyn nieświeżego oddechu. Funkcjonalność cukierków wynika z ich unikatowych składników: zmielonych nasion lnu oraz cynku.

Do tej pory na rynku dostępne były cztery smaki: Czarna porzeczka z kwiatem czarnego bzu, Pomarańcza z szałwią, Poziomka z pokrzywą oraz Cytryna z eukaliptusem. Teraz dołączyła do nich nowość – MIĘTA. Cukierki odświeżają oddech, a ich wyważony, delikatnie mentolowy smak to zasługa wyłącznie naturalnych olejków miętowych.

Każdy z wariantów smakowych cukierków jest bez dodatku cukru, a ich opakowanie w postaci blistra jest higieniczne, wygodne i bez problemu zmieści się w kieszeni, torebce czy kosmetyczce.

Cukierki czyszczące język są dostępne w sklepie online Herbapol-Lublin, a także w sklepach spożywczych, super i hipermarketach na terenie kraju. Cena (wszystkie warianty): ok. 4,89 zł/op.