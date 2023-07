Obudź kreatywność i rozwiń pasję z Lidl Polska 

Już od kilku lat dużą popularnością cieszą się rzeczy wykonane własnoręcznie. Idea tzw. DIY („do it yourself”, czyli „zrób to sam”) z roku na rok ma coraz większe grono wielbicieli, a robótki ręczne stają się dla wielu osób nową, relaksującą formą spędzania wolnego czasu. W rozpoczęciu przygody ze sztuką krawiectwa niezbędne mogą okazać się porady, które można znaleźć w Internecie. Kluczowe są jednak odpowiednie narzędzia oraz akcesoria krawieckie, które od czwartku 20 lipca znajdziemy w ofercie Lidl Polska. Niezbędna jest oczywiście maszyna do szycia dobrej jakości. W sprzedaży można znaleźć Silvercrest maszynę do szycia 70 W w cenie 449 zł/1 zestaw. Urządzenie daje możliwość wykonywania do 33 użytkowych oraz ozdobnych ściegów. Dodatkowo posiada overlock do szycia i czystego ściegu, jak również nieoślepiające światło LED. Dołączone do zestawu będzie wiele przydatnych akcesoriów m.in.: wmontowana stopka szwalnicza, szpulki, igły, olej czy pędzelek.

Dla początkujących, którzy poszukują nie tylko poręcznego, lecz także łatwego w obsłudze urządzenia, Lidl Polska przygotował zasilaną bateriami EASY maxx Ręczną maszynę do szycia w cenie 39,99 zł/1 zestaw. Sprzęt idealnie sprawdzi się do szybkich domowych napraw, a do jego obsługi wystarczy jedna ręka. Natomiast do przechowywania narzędzi krawieckich przydatna będzie torba na akcesoria lub walizka na maszynę do szycia marki TOPMOVE w cenie 89,90 zł/1 sztuka. Całość „niezbędnika początkującego krawca” idealnie dopełni zestaw Crelando akcesoria do szycia za jedyne 7,99 zł/1 zestaw. W ofercie Lidl Polska dostępnych będzie aż 8 zestawów akcesoriów do wyboru.

Kreatywne zajęcia

Jeśli zabawa z igłą i nitką to „nie twoja bajka”, w sieci Lidl Polska nadal można odnaleźć oferty, które pomogą spędzić czas kreatywnie. Lato to dobry okres, żeby zacząć przygodę z malowaniem. Poza kupnem odpowiednich farb, można zaopatrzyć się w Crelando podobrazie lub zestaw podobrazi płóciennych w cenie 29,99 zł/1 zestaw. Sprawdzi się on do malowania farbami olejnymi, akrylowymi czy plakatowymi. Przydatna będzie również składana Crelando sztaluga aluminiowa za 69,90 zł/1 zestaw z wygodną torbą do przenoszenia. Jeśli do pasji należy szkicowanie lub rysowanie na kartkach, w ofercie jest UNITED OFFICE Zestaw 12 flamastrów z konturem w cenie 34,99 zł. Te zwyczajnie wyglądające flamastry tworzą kolorowy kontur podczas rysowania srebrnych linii.

Hitem w ofercie jest Crelando zestaw do kaligrafii, składający się z 30 elementów za 39,99 zł, z dołączoną instrukcją. Zestaw zawiera akcesoria do personalizacji listów, pamiętników, zaproszeń oraz kartek. W komplecie znaleźć można m.in.: obsadkę wykonaną ze szlachetnego drewna, 5 wysokiej jakości piór do kaligrafii do różnych grubości kresek, kałamarz z niebieskim tuszem, pieczęć z filigranowym motywem, sztabkę wosku do pieczętowania, 10 wysokiej jakości kart podwójnych z pasującymi kopertami oraz składane pudełko z solidnego kartonu do przechowywania.