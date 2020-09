Ocet jabłkowy od Roleski

fot. materiały prasowe

Firma Roleski wprowadziła do oferty ocet jabłkowy z naturalnej fermentacji o delikatnym smaku i przyjemnym zapachu.

Ocet jabłkowy jest jedną z wielu odmian octu, który powstaje w procesie fermentacji i jest źródłem wielu cennych enzymów, aminokwasów, witamin i pierwiastków.

Ocet Jabłkowy z 5% stężeniem kwasu octowego od Roleski najlepiej sprawdzi się jako baza do sosu. Wymieszany z musztardą i przyprawami może służyć jako aromatyczny dressing do sałatek lub surówek, a osobom lubiącym eksperymentować w kuchni sprawdzi się w roli dodatku do smażonych gruszek. Ocet jabłkowy, dzięki swojemu niepowtarzalnemu smakowi, możne być stosowany zarówno w procesie marynowania mięsa, jak i dodawany do past kanapkowych, dzięki czemu śniadania i kolacje staną się o wiele ciekawsze.