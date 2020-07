OD NOWA – woda od Żabki w butelce z materiałów w 100% z recyklingu

fot. materiały prasowe

Żabka wprowadza do swojej oferty wodę marki własnej o pojemności 0,5l, której opakowanie – butelka i etykieta – jest wykonane z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu (rPET).

Naturalna woda mineralna OD NOWA, pochodząca ze źródła „Anna” w uzdrowisku Muszyna w woj. małopolskim, jest przyjazna środowisku. Klienci mają do wyboru dwa warianty: niegazowaną i lekko gazowaną. Produkt dostępny jest w każdej Żabce w cenie 1,90 zł/szt. Obecnie przy zakupie 2 szt. cena za sztukę wynosi 1,69zł.

– Woda OD NOWA ze słynnego źródła „Anna” w polskich górach to idealna propozycja dla osób poszukujących wody bogatej w naturalne minerały, która doskonale ugasi pragnienie w drodze, w pracy czy w domu. To także doskonały wybór dla tych, którym bliska jest troska o środowisko naturalne, ponieważ butelka pochodzi z materiałów z recyklingu. Nazwa naszej wody nawiązuje do odnowy organizmu i środowiska, które chcemy zaszczepić wśród naszych klientów – podkreśla Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.