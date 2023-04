Okocim z nowym wariantem piw smakowych 4,5%

Okocim Kwaśne Jabłko 4,5%, w marcu dołączyła do dotychczasowej linii smakowej marki. Połączenie soczystego, kwaśnego jabłka z piwną goryczką to zupełnie nowy i wyróżniający się smak na rynku piwnym.



– W tym sezonie postawiliśmy na nutkę lokalności, czyli kojarzący się z polskimi sadami smak kwaśnego jabłka. Główną zaletą nowego produktu jest wyjątkowo mocny efekt orzeźwienia, który uzyskujemy dzięki kwaśnemu smakowi. Jest to bardzo pożądana cecha piwa smakowego, szczególnie w sezonie letnim, kiedy konsumenci częściej sięgają po warianty owocowe. Nowa propozycja została świetnie oceniona podczas testów, przede wszystkim za swój smak oraz naturalność. Jesteśmy pewni, że wariant pozytywnie zaskoczy miłośników piwa! – mówi Agnieszka Podgórska, Senior Brand Manager portfela marek skalowych w Carlsberg Polska.



Okocim Kwaśne Jabłko 4,5% uzupełnia szeroką ofertę piw smakowych marki.

Nowość sprzedawana jest w puszce 0,5 l. Jest dostępna na półkach sklepowych sieci Biedronka.