fot. materiały prasowe

Hellena zaprasza w sentymentalną podróż w nowoczesnym wydaniu. Marka postawiła na kultową formę opakowania – torebkę ze słomką, skrywającą niegazowaną odsłonę swojego sztandarowego produktu.

Oranżada Hellena Pouch ze słomką, którą idealnie opisuje hasło „Pyszna frajda!”, jest już dostępna w sprzedaży. Na rynku napojów pojawiła się wyjątkowa propozycja – Oranżada Hellena Pouch ze słomką. Nowa, niegazowana, landrynkowa wersja Oranżady w wygodnej, impulsowej torebce 180 ml ze słomką stanowi sentymentalną podróż w czasie, a zarazem bardzo ciekawą ofertę marki kierowaną do najmłodszych konsumentów. Nowość nawiązuje do kultowej formy opakowania dla tej kategorii, jaką w latach 70. – 80. był foliowy woreczek. Cena produktu to ok. 2 zł.