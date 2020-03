Oranżada Strzelająca marki Hellena

fot. materiały prasowe

Oranżada Hellena wprowadza kolejną propozycję. Do oferty marki dołącza Oranżada Strzelająca Hellena o landrynkowym smaku. Nowa wersja Oranżady do spożycia prosto z saszetki będzie dostępna w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji.

Ta landrynkowa propozycja od Helleny to produkt dedykowany do bezpośredniego spożycia prosto z saszetki. Oranżada Strzelająca jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru. Pojedyncze opakowania otrzymały design spójny dla produktów oferowanych pod brandem Oranżada Hellena.

Oranżada Strzelająca Hellena jest już dostępna w sprzedaży.

Producentem napoju jest firma Colian.