Owocowa oranżada od Kubusia na sezon wiosenno-letni

„Kultowy smak oranżady bez dodatku cukru to nowość od Kubuś Play! Lekko gazowana oranżada w trzech soczystych smakach: cytryna-limonka, mango-pomarańcza i truskawka-poziomka to przepis na letnie orzeźwienie” – informuje marka.

Oranżada Play! została zamknięta w puszce z kolorowymi grafikami owoców. Design opakowania, który ma wyróżniać się na półce, został stworzony przez dział Graficzny Grupy Maspex.

Typ i wielkość opakowania jednostkowego: puszka 250 ml.

Typ i wielkość opakowania zbiorczego: tacka 24 sztuki.

Marka Kubuś ma w portfolio owocowe i marchwiowo-owocowe soki 100% oraz musy, orzeźwiające napoje, wodę smakową oraz źródlaną niegazowaną. Jak informuje marka, do żadnego ze swoich produktów nie dodaje cukru. Z hasłem „Rusz się z Kubusiem” marka zachęca najmłodszych do próbowania swoich sił w różnych dyscyplinach sportu, w duchu zabawy. Oprócz Kubusiowej Ligi Narciarza organizowanej w sezonie zimowym, przez cały rok Kubuś zachęca dzieci do uprawiania m.in. piłki nożnej, pływania, kolarstwa, biegania czy wspinaczki.