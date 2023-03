Papryka czereśniowa z serem firmy Rolnik

Pikanterię papryczek czereśniowych subtelnie łagodzi serowe nadzienie i delikatna, oliwna marynata o pięknej, bursztynowej barwie i ziołowym aromacie. To słodko-pikantna przekąska, doskonale komponująca się ze świeżą, chrupiącą bagietką oraz wykwintny dodatek do wołowiny, wieprzowiny, dziczyzny i baraniny. Papryka idealnie sprawdzi się też jako zakąska, ale i dodatek do potraw z grilla. Produkt jest pozbawiony konserwantów, nie zawiera glutenu. Idealny dla wegetarian.

Papryka czereśniowa z serem jest opakowana w sześciokątne słoiczki z matową bordową zakrętką charakterystyczną dla produktów klasy premium. Na każdym słoiczku widnieje etykieta z tabelą wartości odżywczych produktu. Papryczka doskonale sprawdzi się również w sałatkach, makaronach i zapiekankach warzywnych. Każdy słoiczek zawiera 280 gram produktu.