Payback z kampanią w największych miastach

PAYBACK przekonuje, że dzięki punktom zbieranym podczas codziennych zakupów można oszczędzać: tankując na stacjach bp, płacąc niższe rachunki w sklepach Kaufland, Mrówka i Maxi Zoo. Na posiadaczy karty PAYBACK czekają także specjalne kody, dzięki którym bilet na poniedziałkowy seans w Multikinie kosztuje 14,90 zł.

Kampania skierowana jest do osób, które z programem jeszcze się nie zetknęły lub o nim zapomniały. PAYBACK działa w ponad 250 sklepach online, m.in. Allegro, RTV EURO AGD, Decathlon, Empik, H&M czy eobuwie. Zebrane punkty można także wymieniać na nagrody rzeczowe i vouchery wielu marek na sklep.payback.pl.

Kampania obejmuje ponad tysiąc tradycyjnych i digitalowych nośników w różnorodnych formatach oraz jest wspierana działaniami w internecie. Za koncept kreatywny kampanii odpowiada agencja FCB Bridge2Fun.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Programie było 8,5 miliona unikalnych, aktywnych kart, a aktualnie na kontach uczestników do dyspozycji pozostaje łącznie niemal 150 milionów PLN.

– Od września 2020 do września tego roku użytkownicy wymienili na nagrody punkty o wartości prawie 67 milionów PLN, zebrali punkty o wartości ponad 93 milionów PLN i dokonali transakcji opiewających na ok. 14 miliardów PLN. Jednocześnie wszystkie te wskaźniki odnotowały wzrost o kilka procent rdr. – podsumowuje Marcin Pilarski, dyrektor generalny PAYBACK.