Pilsweizer rozpoczyna produkcję piwa bezalkoholowego

fot. materiały prasowe

Browar Pilsweizer wprowadza do portfolio swoich produktów nowe piwo – po raz pierwszy w historii browaru będzie to piwo bezalkoholowe. Będzie dystrybuowane w całej Polsce – poprzez hurtownie i sklepy, a także w kanale HoReCa.

Przygotowane przez Browar Pilsweizer piwo Pilsvar ZERO Alko jest piwem produkowanym według autorskiej receptury, w oparciu o słody jęczmienne: pilzneński i wiedeński. Jest to piwo pasteryzowane i filtrowane. - O piwie bezalkoholowym myśleliśmy poważnie od wielu lat. Na Słowacji i Czechach to jest tradycyjnie silna kategoria, jednak w Polsce do niedawna nie cieszyła się popularnością. Jednak tak zwana piwna rewolucja, którą obserwujemy w Polsce od kilku lat, przyniosła najpierw popularność różnym odmianom piwa, wcześniej całkiem niszowym, a teraz także piwom bezalkoholowym. Dzięki temu wreszcie smakiem piwa mogą delektować się ludzie, którzy unikają alkoholu, a także ludzie w pracy, kierowcy itp. - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer – Stąd decyzja, by w końcu zrealizować nasz plan i wyprodukować własne piwo, oczywiście według autorskiej receptury, Mamy nadzieję zrobić z nim dużo pozytywnego „zamieszania“ na rynku piw bezalkoholowych. Bardzo nam zależało na tym, żeby w Pilsvar ZERO Alko osiągnąć balans pomiędzy słodowością i goryczką, żeby uzyskać smak prawdziwego piwa, tyle że bez alkoholu; tak żeby każdy mógł spróbować o co tak naprawdę w piwie chodzi - wyjaśnia.