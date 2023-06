Pilsweizer wprowadza bezalkoholowe piwo smakowe - Pilsvar Mango Marakuja

– Jest to nasze kolejne piwo z kategorii bezalkoholowych. Półtora roku temu po raz pierwszy uwarzyliśmy piwo Pilsvar ZERO Alko, później smakowe Tropikalne, a teraz przyszedł czas na Mango Marakuja. Jest ono skierowane do osób, które nie mogą, nie lubią lub po prostu nie chcą spożywać alkoholu. Popyt na bezalkoholowe piwa smakowe rośnie, a my chcemy sprostać oczekiwaniom rynku i konsumentów – mówi Andrej Chovanec, dyrektor marketingu i członek zarządu oraz współwłaściciel Browaru Pilsweizer.

Do uwarzenia Browar Pilsweizer użył słodu jęczmiennego: pilzneńskiego i wiedeńskiego, chmielu Saaz, pulpy z mango oraz puree z marakui. Piwo zawiera naturalne soki bez dodatku cukru.