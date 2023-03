Piwo na poimprezowego kaca? Desperados wprowadza nowe smaki do imprezowego portfolio

Desperados po raz kolejny wyznacza trendy, jakie obowiązywać będą podczas spotkań towarzyskich w nadchodzącym sezonie. Tym razem marka postawiła na piwa inspirowane popularnymi latynoskimi drinkami. Już od kwietnia na sklepowe półki trafi Desperados Piña Colada Crush na bazie uwielbianego przez Polaków i najszybciej zdobywającego popularność drinka nad Wisłą. Produkt został wzmocniony desperadosowym pazurem z nutą rumu oraz smakiem kokosa i ananasa w idealnych proporcjach. Kolejną „latynoską” nowością jest Desperados Papaya Smash, czyli unikalna kompozycja egzotycznej papai z wyrazistym smakiem alkoholu cachaça. Produkt dedykowany jest poszukiwaczom nowych, zaskakujących połączeń. Oba piwa dostępne będą wyłącznie w sieci sklepów Żabka. Od kwietnia w sieci sklepów Biedronka pojawi się natomiast Desperados Cuba Libre oparty na imprezowym klasyku. Wariant z dodatkiem rumu pełen jest smaku i kubańskiego charakteru. Powstał z myślą o niezwykle energetycznych chwilach i spotkaniach z przyjaciółmi. Dodatkowo, już od marca Desperados Melon Cooler poszerza swoją dystrybucję i pojawi się w ofercie sklepów w całej Polsce. To aromatyzowane ginem piwo ma smak i zapach soczystego, orzeźwiającego melona. Jest to więc idealna propozycja na gorące popołudnie lub ciepły wieczór.

Warianty bezalkoholowe

Desperados doskonale nadaje się na wszystkie okazje. To dlatego marka poszerza także swoje bezalkoholowe portfolio. Od kwietnia w sklepach sieci Żabka dostępne będą dwa nowe warianty. Pierwszy z nich – Desperados After Party 0.0% Mango & Chili to niezwykle owocowy smak z nutą pikantnego wykończenia chili. Drugi smak – Desperados After Party 0.0% Cactus & Lime ma natomiast bardzo łagodny, przyjemnie cytrusowy i bogaty smak. Oba produkty są orzeźwiające i przyjemnie gazowane, a w ich składzie dodatkowo znajdują się też witaminy B6 i B12 oraz biotyna i niacyna.

– Wiemy, że konsumenci wciąż poszukują nowych smaków – mówi Artur Molęda, Brand Manager Desperados. – Jako najbardziej imprezowe piwo, towarzyszymy ludziom podczas różnych okoliczności. To dlatego regularnie poszerzamy portfolio marki Desperados, dając konsumentom lepszą możliwość wyboru wariantu odpowiedniego do ich potrzeb. W tym sezonie oddajemy w ręce miłośników imprez aż pięć nowych smaków dopasowanych do każdej sytuacji – dodaje Molęda.